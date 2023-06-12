СМИ: футболист Мбаппе отказался продлить контракт с "Пари Сен-Жермен"

Нападающий уведомил руководство клуба о нежелании воспользоваться опцией продления контракта, который истечет после сезона-2023/24

ТАСС, 12 июня. Нападающий Килиан Мбаппе отказался от продления контракта с французским клубом "Пари Сен-Жермен" и станет свободным агентом в июне 2024 года. Об этом в понедельник сообщила французская газета L'Equipe.

Контракт французского форварда с ПСЖ, который истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. По информации источника, Мбаппе направил письмо руководству ПСЖ, в котором уведомил клуб о нежелании воспользоваться этой опцией.

По информации американской New York Times, Мбаппе будет настаивать на переходе в испанский "Реал". Переход футболиста в команду из Мадрида обсуждался клубами в 2021 году, однако тогда Мбаппе в последний момент отказался от трансфера и остался в ПСЖ.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебро на турнире 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами.