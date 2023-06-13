13 июня, 03:04
НБА

"Денвер" впервые стал чемпионом НБА

EPA-EFE/ JOHN G. MABANGLO
Баскетболисты "Денвера" и владелец команды Стэн Кронке (в центре)
© EPA-EFE/ JOHN G. MABANGLO

В финальной серии команда обыграла "Майами" со счетом 4-1

ТАСС, 13 июня. "Денвер" дома обыграл "Майами" со счетом 94:89 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал победителем турнира.

Больше всех очков в матче набрал центровой "Денвера" Никола Йокич (28 очков + 16 подборов). В составе "Майами" самым результативным стал атакующий защитник Джимми Батлер (21 очко).

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Денвера". Команда первый раз играла в финале плей-офф и впервые стала чемпионом НБА. "Майами" является трехкратным чемпионом НБА, команда выигрывала турнир в 2006, 2012 и 2013 годах.

Самым ценным игроком финальной серии был признан Йокич.

По итогам регулярного чемпионата "Денвер" стал победителем Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда обыграла в серии "Миннесоту" (4-1), во втором раунде была сильнее "Финикса" (4-2). В финале плей-офф Западной конференции "Денвер" победил "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-0).

"Майами" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в борьбе за восьмое место в плей-офф команда обыграла "Чикаго" (102:91). В первом раунде "Майами" был сильнее победителя регулярного чемпионата "Милуоки" (4-1), во втором раунде переиграл "Нью-Йорк" (4-2). В финале плей-офф Восточной конференции команда победила "Бостон" (4-3). 

© Информационное агентство ТАСС
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