Кириленко заявил, что Йокич заслужил титул чемпиона НБА

Во вторник "Денвер" выиграл плей-офф НБА, центровой команды Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский центровой "Денвера" Никола Йокич играет в классический баскетбол и заслужил титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Российской федерации баскетбола, бывший игрок клубов НБА "Юта", "Миннесота" и "Бруклин" Андрей Кириленко.

Ранее во вторник "Денвер" дома обыграл "Майами" со счетом 94:89 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и выиграл турнир. Йокич стал самым результативным игроком встречи (28 очков + 16 подборов) и был признан самым ценным игроком финальной серии.

"С Йокичем нельзя сказать, что мы знакомы хорошо, но если увидимся - перекинемся парой слов, - сказал Кириленко. - Пару раз виделись с ним, знакомы шапочно, но я за него болею, считаю, что особенно в нынешнее время, когда все привыкли, что игроки НБА часто возятся с мячом, "скореры" такие, Никола играет в классический баскетбол. Мне ужасно это нравится. Нравится, когда игроки могут делать других в команде вокруг себя лучше. Причем в таком стиле он много лет играет, безусловно, заслужил титул".