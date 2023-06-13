Источник рассказал, что протезирование Костомарова пройдет через две-три недели

Сейчас олимпийский чемпион проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое начнется через две-три недели. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

"Настроение у него нормальное, - сказал собеседник агентства. - Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в "Инстаграме" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta ("Мета"), которая признана в РФ экстремистской) сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света".

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