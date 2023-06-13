Стадион футбольного клуба "Монца" могут назвать в честь Берлускони

Итальянский политик был президентом клуба

ТАСС, 13 июня. Городской совет итальянской Монцы предложил назвать домашний стадион одноименного футбольного клуба в честь Сильвио Берлускони. Текст заявления приводит во вторник сайт журналиста телеканала Sky Sports Джанлуки ди Марцио.

Берлускони умер в понедельник на 87-м году жизни.

"Городской совет поручает принять резолюцию, касающуюся запроса о присвоении стадиону "Бриантео" имени Сильвио Берлускони, - говорится в сообщении. - Его имя навсегда останется связанным с нашим городом, потому что под его руководством "Монца" достигла исторического достижения - вышла в высший дивизион чемпионата Италии и сумела сохранить прописку на следующий сезон".

Берлускони был владельцем итальянского "Милана" с 1986 по 2016 год. За этот период команда восемь раз стала победителем чемпионата Италии, шесть раз выиграла суперкубок страны, пять раз победила в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА и один раз - в Кубке Италии. В сентябре 2018 года Берлускони стал владельцем "Монцы", которая на тот момент выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Весной 2022 года клуб впервые вышел в элитный дивизион национального первенства, в дебютном сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице.