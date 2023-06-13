Тарпищев уверен, что ведущие российские теннисисты получат визы для участия в Уимблдоне

В 2023-м российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ведущие теннисисты России не должны испытать трудностей с получением британских виз для участия в Уимблдоне. Такое мнение во вторник ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее агент Даниила Медведева Лев Кассиль рассказал, что большинство российских теннисистов пока не получили британские визы для выступления на Уимблдоне в 2023 году.

"Все наши ведущие теннисисты должны выступить на Уимблдоне. Медведев, Рублев, Хачанов - уверен, что с визами у них проблем не будет", - сказал Тарпищев.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. В 2022 году россияне не участвовали в турнире из-за запрета со стороны организаторов, в 2023-м российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.