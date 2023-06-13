Медина заявил, что футболисты ЦСКА постараются выиграть Кубок России в следующем сезоне

ЦСКА завоевал трофей, обыграв в финале "Краснодар"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА очень счастливы победе в Фонбет - Кубке России, команда постарается выиграть трофей и в следующем сезоне. Об этом ТАСС во вторник рассказал парагвайский полузащитник армейцев Хесус Медина.

11 июня ЦСКА обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти) и в восьмой раз в истории завоевал Кубок России.

"Я очень счастлив, - сказал Медина. - Мы очень рады завоевать этот титул. Вся команда счастлива, будем праздновать. А в следующем сезоне постараемся его сохранить у себя. Я бы не сказал, что это самая важная победа в карьере, но я очень счастлив, потому что у меня получилось добиться такого результата здесь, в России".

Медине 26 лет, он выступает за ЦСКА с января 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 33 матча в разных турнирах, забив 11 мячей и отдав 8 результативных передач.