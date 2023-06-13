13 июня, 07:35
Футбол в России

Бабаев подвел итоги сезона для ЦСКА

Генеральный директор клуба поставил пятерку команде за выступление в сезоне

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский футбольный клуб ЦСКА добился максимального результата в прошедшем сезоне, поэтому игрокам и тренерскому штабу можно поставить твердую пятерку. Такое мнение ТАСС во вторник высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 58 очков в 30 матчах и уступив чемпиону страны петербургскому "Зениту" 12 очков. Также армейцы стали победителями Фонбет - Кубка России, обыграв в финале "Краснодар".

"Оцениваю результаты сезона очень хорошо, по сути, мы добились максимального результата, - сказал Бабаев. - После первого круга обойти "Зенит" в чемпионате объективно было очень сложно, но мы взяли серебро в РПЛ и Кубок России. Игроки и тренерский штаб большие молодцы, поэтому я бы за сезон поставил твердую пятерку". 

Теги:
Российский футбол
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