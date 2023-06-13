IWF запретила штангистам выходить на церемонии награждения с национальными флагами

Спортсменам теперь будет запрещено выходить на церемонии награждения, обернувшись в национальные флаги

ТАСС, 13 июня. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретила спортсменам выходить на церемонии награждения в рамках международных турниров с национальными флагами. Об этом во вторник сообщает пресс-служба IWF.

С 10 по 12 июня в Гаване проходило заседание исполкома IWF, в рамках которого было принято решение о проведении чемпионата мира 2024 года в Манаме - столице Бахрейна. На проведение мирового первенства также претендовали Ереван и Тирана.

Также исполком IWF рассмотрел ряд технических вопросов. В частности, спортсменам теперь будет запрещено выходить на церемонии награждения, обернувшись в национальные флаги. Причина подобного решения не уточняется. Кроме того, исполком IWF утвердил обязательное использование системы видеоповторов на соревнованиях под эгидой организации.

12 мая исполком IWF принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Допущенные спортсмены будут соревноваться без флага и гимна, форма атлетов должна быть серого однотонного цвета. Кроме того, по решению IWF все спортсмены, претендующие на получение нейтрального статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении специальной военной операции на Украине.