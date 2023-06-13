Бабаев надеется, что ЦСКА сумеет навязать "Зениту" борьбу в следующем сезоне РПЛ

В прошедшем сезоне "Зенит" пятый раз подряд стал чемпионом России, ЦСКА занял второе место и выиграл кубок страны

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Данил Сорокин/. Московский футбольный клуб ЦСКА обладает отличным тренерским штабом и подбором футболистов, поэтому он может навязать борьбу петербургскому "Зениту" в следующем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС во вторник высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА занял второе место, набрав 58 очков в 30 матчах и уступив чемпиону страны петербургскому "Зениту" 12 очков. Также армейцы стали победителями Фонбет - Кубка России, обыграв в финале "Краснодар".

"Мы надеемся, что сможем навязать борьбу "Зениту" в чемпионате. Это непростая задача, но у нас есть такой опыт - в 2014 и 2016 годах. Если посмотреть на трансферные стоимости составов тех лет, то мы сильно уступали, но, как мы понимаем, не деньги играют решающую роль, хотя, конечно, они важны. У нас есть отличный тренерский штаб и футболисты, поэтому попробуем навязать борьбу "Зениту", - сказал Бабаев.