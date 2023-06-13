Вместимость новой арены для мини-футбола в Новом Уренгое составит 1 тыс. человек

В спортивном комплексе также будут проходить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта

ТАСС, 13 июня. Арену для мини-футбола начали строить в Новом Уренгое, новый спортивный объект будет вмещать до 1 тыс. зрителей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее строительство арены для мини-футбола в Новом Уренгое анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Во время прямой линии с жителями округа он сообщил, что у властей есть желание восстановить культуру мини-футбола, так как, по его словам, это хороший спорт для северных городов, зрелищный и динамичный.

"В четырехэтажном здании площадью более 13 тыс. кв. м, расположится универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1 000 человек, фитнес-центр и студия хореографии, - говорится в сообщении. - Спортивный объект появится в южной части города - сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы, в ближайшее время строители приступят к устройству фундамента".

Помимо мини-футбола, в спортивном комплексе будут проходить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Строительство арены приурочено к 50-летию Нового Уренгоя.