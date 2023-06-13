Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Сергей Моня завершил карьеру

Свой последний матч в профессиональной карьере Моня провел 10 января

ТАСС, 13 июня. Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, бронзовый призер Олимпийских игр - 2012 Сергей Моня завершил игровую карьеру. Об этом во вторник сообщила пресс-служба петербургского "Зенита", за который Моня провел прошедший сезон.

Последний матч в профессиональной карьере Моня провел 10 января против клуба "Локомотив-Кубань".

"Каким бы ни был следующий шаг в карьере "Капитана России", мы будем пристально следить. Спасибо за полтора года вместе, Сергей", - говорится в сообщении.

Моне 40 лет. На протяжении своей карьеры баскетболист также защищал цвета саратовского "Автодора", подмосковных "Химок", московских ЦСКА и "Динамо". В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он играл за "Портленд" и "Сакраменто". В составе "Химок" Моня стал обладателем Кубка Европы (сезоны-2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе "Динамо" (2007/08). В составе сборной России он стал чемпионом Европы (2007), бронзовым призером континентального первенства (2011) и Олимпиады (2012).