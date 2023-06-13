Бабаев заявил, что бюджет ЦСКА в следующем сезоне практически не изменится

Гендиректор армейцев отметил, что в клубе определились с трансферными целями

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Бюджет московского футбольного клуба ЦСКА на следующий сезон в сравнении с прошедшим практически не изменится. Об этом ТАСС во вторник рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Мы уже утвердили бюджет на следующий сезон. Он практически не изменится в сравнении с прошедшим. С трансферными целями мы тоже определились, но пока я не хотел бы это раскрывать", - сказал Бабаев.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 58 очков в 30 матчах и уступив чемпиону страны петербургскому "Зениту" 12 очков. Также армейцы стали победителями Фонбет - Кубка России, обыграв в финале "Краснодар".