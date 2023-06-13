Быков считает, что баскетболист Моня феноменально играл за сборную Россию

Во вторник спортсмен объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня феноменально играл за национальную сборную, поэтому не зря получил прозвище Капитан Россия. Такое мнение ТАСС во вторник высказал чемпион Европы 2007 года Сергей Быков.

Во вторник пресс-служба петербургского "Зенита", за который Моня провел прошедший сезон, объявил о завершении карьеры баскетболиста.

"Надо сказать, что прозвище Капитан Россия ему не зря дали, потому что в сборной он играл феноменально, - сказал Быков. - Он был ценен тем, что в сложные минуты он всегда себя проявлял. Я вспоминаю чемпионат Европы 2011 года, у нас там были две сложные концовки, он в них забивал, и мы побеждали, и перед этим он просил мяч, будучи абсолютно уверенным, что он забьет".

"Он был одержим баскетболом. Есть такой тип игроков, которые вечно чем-то недовольны, постоянно ноют, Моня не из этой породы. У него был отличный бросок и суперотдача в защите. Я хочу его поздравить, шикарная карьера, много титулов, его имя стало нарицательным в российском баскетболе, с началом нового этапа в его жизни", - сказал Быков.

Моне 40 лет. На протяжении карьеры баскетболист также защищал цвета саратовского "Автодора", подмосковных "Химок", московских ЦСКА и "Динамо". В Национальной баскетбольной ассоциации он играл за "Портленд" и "Сакраменто". В составе "Химок" Моня стал обладателем Кубка Европы (сезоны-2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе "Динамо" (2007/08). В составе сборной России он стал чемпионом Европы (2007), бронзовым призером континентального первенства (2011) и Олимпиады (2012).