Бригада российского арбитра Левникова обслужит матч чемпионата CAFA Таджикистан - Оман

Игра пройдет 14 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Судейская бригада россиянина Кирилла Левникова назначена на матч второго тура группового этапа чемпионата Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) между сборными Таджикистана и Омана. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе CAFA.

Матч между сборными Омана и Таджикистана пройдет 14 июня и начнется в 16:30 мск.

"Российская бригада Кирилла Левникова назначена на матч чемпионата CAFA между сборными Таджикистана и Омана", - сообщили ТАСС в пресс-службе CAFA.

16 мая пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Левников и его помощники Егор Болховитин и Андрей Веретешкин будут работать на чемпионате CAFA. Турнир проходит с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

Левникову 39 лет, он является судьей ФИФА с 2016 года. Арбитр обслуживал матчи Лиги Европы и отборочных циклов чемпионатов мира и Европы.