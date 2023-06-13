Президент Всероссийской федерации волейбола назвал Вячеслава Зайцева великим спортсменом

Олимпийский чемпион 1980 года Зайцев умер 12 июня на 71-м году жизни

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев был великим спортсменом, на которого равнялись целые поколения. Такое мнение высказал ТАСС во вторник президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Зайцев умер 12 июня на 71-м году жизни.

"Он был великим спортсменом, - сказал Шевченко. - На него равнялись целые поколения молодых игроков. Он также работал тренером в национальных сборных, в Белгороде. Это заслуженный человек, очень жаль".

В составе сборной СССР Зайцев также становился серебряным призером Олимпийских игр 1976 и 1988 годов. Он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок мира, был семикратным чемпионом Европы.