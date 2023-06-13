13 июня, 10:53
ATP

Камельзон считает, что российские теннисисты блестяще справляются с давлением

После Открытого чемпионата Франции трое россиян впервые вошли в первую десятку рейтинга

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Результаты российских теннисистов говорят о том, что они блестяще справляются с давлением, созданным из-за ситуации в мире. Такое мнение ТАСС во вторник высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

"Не могу сказать, что я счастлив результатам на Открытом чемпионате Франции, но посмотрите на мировой рейтинг. Сейчас там трое россиян, Хачанов, которого я ранее сильно критиковал, вернулся в десятку. В ситуации, когда у нас отнимают родину, флаг, зритель не всегда лояльно к нам относится, ребята блестяще справляются с давлением, возникшим из-за ситуации в мире", - сказал Камельзон.

После Открытого чемпионата Франции трое россиян впервые вошли в первую десятку рейтинга. Даниил Медведев занимает третье место, Андрей Рублев - седьмое, Карен Хачанов - десятое. 

Теги:
ATPМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей АндреевичХачанов, Карен Абгарович
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