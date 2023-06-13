Футболист ЦСКА Роша рассказал о поддержке Федотова во время конфликта с Соболевым

Соболева и Рошу удалили во время матча "Спартак" - ЦСКА за демонстрацию непристойных жестов, позднее красная карточка защитника армейцев была отменена

ТАСС, 13 июня. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов поддержал бразильского защитника команды Виллиана Рошу во время конфликта с нападающим столичного "Спартака" Александром Соболевым. Об этом Роша рассказал "Спорт-Экспрессу" во вторник.

21 мая ЦСКА в гостях уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:2. На 69-й минуте Роша и российский нападающий красно-белых Соболев получили красные карточки. Как отмечается в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ, игроки были удалены с поля за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента главного арбитра. Позднее КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча и отменил красную карточку, показанную Роше.

"История с Соболевым? Меня поддерживал Владимир Федотов, - сказал Роша. - С командой мы семья. И мы доказали это в финале Кубка России. У нас есть сплоченность!"

ЦСКА стал обладателем Кубка России, победив "Краснодар" в финале турнира в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время завершилось со счетом 1:1).