Два гола Миранчука претендуют на звание лучшего в сезоне у "Торино"

Всего полузащитник забил четыре гола в завершившемся сезоне чемпионата Италии

ТАСС, 13 июня. Два гола российского полузащитника итальянского футбольного клуба "Торино" Алексея Миранчука номинированы на звание лучшего в сезоне-2022/23 в составе команды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Торино".

В список 10 лучших голов сезона попали мячи, забитые Миранчуком в ворота "Вероны" в матче 16-го тура чемпионата Италии и в ворота "Фиорентины" в матче 19-го тура. Победитель будет определен голосованием болельщиков.

Миранчуку 27 лет, он выступает за "Торино" с начала сезона-2022/23 на правах аренды. В 29 матчах завершившегося розыгрыша чемпионата Италии полузащитник отметился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Права на Миранчука принадлежат "Аталанте", в которую он перешел летом 2020 года.