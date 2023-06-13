Девять человек было ранено во время празднования чемпионства клуба НБА "Денвер"

Неизвестный открыл стрельбу, по данным полиции, три человека находятся в критическом состоянии

ТАСС, 13 июня. Неизвестный открыл стрельбу во время празднования болельщиками на улицах Денвера (штат Колорадо, США) чемпионства местной команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по итогам инцидента девять человек пострадали. Об этом во вторник сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным полиции, которые приводит CBS, три человека находятся в критическом состоянии, жизни остальных шести раненых ничего не угрожает. Ранение получил и подозреваемый, который был позднее взят под стражу. Пресс-секретарь полиции Денвера Даг Шепман отметил, что инцидент произошел примерно через три с половиной часа после игры в месте наибольшего скопления болельщиков.

Ранее во вторник "Денвер" дома обыграл "Майами" со счетом 94:89 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и выиграл турнир. Команда первый раз играла в финале плей-офф и впервые стала чемпионом НБА.