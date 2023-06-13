Ольховский ожидает хороших результатов от теннисиста Медведева на травяных кортах

Специалист считает, что спортсмен умеет хорошо играть на траве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву травяные корты подходят больше, чем грунтовые, и он может показать на них высокие результаты. Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

11 июня финальным матчем на Открытом чемпионате Франции завершилась грунтовая часть сезона. На следующий день началась серия турниров на травяных кортах, крупнейшим из которых станет Уимблдон.

"Я ожидаю хороших результатов от Медведева, - сказал Ольховский. - Он умеет играть на траве, это покрытие ему подходит больше, чем грунт. Сейчас трава стала медленнее, поэтому [Андрей] Рублев и [Карен] Хачанов, играя на задней линии, тоже могут показывать очень стабильную игру. Если говорить о перспективах россиян на Уимблдоне, то надо дождаться приезда наших игроков, а потом думать об их шансах, не будем забегать вперед".