Подготовившие олимпийских чемпионов тренеры получат доплату к пенсии

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон распространяет прибавку к пенсиям, которая сегодня полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, РФ и объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств - бывших республик СССР. Доплата составит 250% от размера социальной пенсии - 12 585 рублей в месяц.

Уточняется также, что дополнительные выплаты будут прекращены, если тренер нарушит антидопинговые правила, а также если спортсмен, которого подготовил этот тренер, будет лишен соответствующего звания.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.