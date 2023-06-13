Бывшего футболиста "Спартака" Ширко 14 июня переведут из реанимации в общую палату

У шестикратного чемпиона России была аритмия, сообщил Александр Хаджи

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Шестикратного чемпиона России по футболу в составе московского "Спартака" Александра Ширко переведут из реанимации в общую палату 14 июня. Об этом ТАСС во вторник сообщил член комитета ветеранов "Спартака" Александр Хаджи.

Ранее газета "Спорт-экспресс" сообщила о том, что Ширко попал в реанимацию.

"Он в реанимации, но с ним все нормально. Была аритмия, завтра уже в общую палату переведут. Сейчас долго не держат в больницах. Два дня максимум подержат, возьмут анализы, кардиограмма покажет, что все нормально, и отпустят его", - сказал Хаджи.

Ширко 46 лет, в составе "Спартака" он также становился обладателем Кубка России сезона-1997/98. В составе сборной России он провел 6 матчей, в которых забил 1 гол.