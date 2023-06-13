Футболист Мбаппе заявил, что не обсуждал продление контракта с ПСЖ

В понедельник французская газета "Экип" сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта и станет свободным агентом в июне 2024 года

ТАСС, 13 июня. Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе никогда не обсуждал с футбольным клубом вопрос продления текущего соглашения. Об этом Мбаппе заявил агентству AFP во вторник.

В понедельник французская газета "Экип" сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон.

"Я никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ. Правление клуба 15 июля 2022 года было проинформировано о моем решении не продлевать соглашение после 2024 года. Письмо, которое я отправил, лишь подтверждает то, что было сказано ранее устно", - говорится в заявлении футболиста.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебро на турнире 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами.