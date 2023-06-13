Проект центра бокса в Свердловской области получил положительное заключение госэкспертизы

В здании в Талице будут размещены залы для бокса и специальной подготовки по боксу, а также универсальный спортивный зал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Проектная документация центра бокса в Талице Свердловской области получила положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована во вторник в государственной информационной системе единого государственного реестра заключений.

"Результат экспертизы: положительное заключение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах строительства нескольких центров бокса общей площадью более 16 тыс. кв. метров в Нижнем Тагиле, Талице, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и, возможно, в Красноуфимске и Серове. В здании в Талице будут размещены залы для бокса и специальной подготовки по боксу, а также универсальный спортивный зал.