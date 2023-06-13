Шипов: участие Карлсена и Непомнящего в Кубке мира нарушает отбор на турнир претендентов

При этом международный гроссмейстер считает, что не приглашать таких именитых шахматистов на престижный турнир тоже нельзя

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Участие россиянина Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена в Кубке мира несколько нарушает логику отбора на турнир претендентов, однако не пускать на соревнования таких выдающихся шахматистов нельзя. Такое мнение ТАСС во вторник высказал международный гроссмейстер, бывший тренер Непомнящего Сергей Шипов.

В понедельник Международная шахматная федерация опубликовала предварительный список участников турнира, куда вошли Непомнящий и Карлсен. Тройка лучших по итогам турнира попадет на турнир претендентов

"Безусловно, участие таких звезд, как Ян и Магнус, делает любой турнир интереснее, - сказал Шипов. - То, что Ян собирается играть, - это хороший знак, который означает, что он возвращается к жизни. С другой стороны, Ян уже отобрался на турнир претендентов, а Магнус занимает первое место в рейтинге, так что, если он захочет, то будет там играть, и с этой точки зрения логика отбора на претендентский турнир несколько нарушается".

"Я помню, как два года назад Магнус, которому не надо было отбираться на матч за звание чемпиона мира, обыграл нашего бойца Андрея Есипенко, так сложилась сетка. Но Кубок мира - это ведь отдельный феерический турнир, и не приглашать таких звезд тоже нельзя, и за это приходится в какой-то степени расплачиваться. Я бы согласился не пускать Яна и Магнуса, но только если бы они сыграли между собой еще один нормальный классический матч", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку. Общий призовой фонд составит $2,5 млн.