Месси заявил, что не планирует играть на чемпионате мира 2026 года

7 июня Месси объявил, что продолжит карьеру в американском клубе "Интер Майами"

ТАСС, 13 июня. Чемпион мира по футболу 2022 года аргентинец Лионель Месси заявил, что не планирует выступать на мировом первенстве 2026 года. Комментарий Месси во вторник приводит китайская газета Titan Sports со ссылкой на журнал Sports Weekly.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. 7 июня Месси объявил, что продолжит карьеру в американском клубе "Интер Майами".

"Нет, дело в том, что я однажды сказал, что не буду участвовать в следующем чемпионате мира. Чемпионат мира в Катаре - мой последний. Посмотрим, что получится, но в принципе я не буду играть на следующем чемпионате мира", - сказал Месси.

Месси 37 лет, он выступал за французский ПСЖ с лета 2021 года. В составе французской команды игрок провел 74 матча в различных турнирах, отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны. С 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.