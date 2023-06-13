Трусова и Кондратюк примут участие в сборе группы Соколовской в Ереване

Сбор пройдет с 14 по 29 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Фигуристы группы Светланы Соколовской, в том числе чемпион командного турнира Олимпиады в Пекине Марк Кондратюк и серебряный призер Игр Александра Трусова, проведут сбор в Ереване. Об этом ТАСС во вторник сообщила Соколовская.

Сбор пройдет с 14 по 29 июня.

"Завтра утром вылетаем всей нашей группой - Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Федоров, Николай Колесников, Лиза Куликова и Михаил Тихонов - на сбор в Ереване, - рассказала Соколовская. - Он продлится до 29 июня. Там же будет тренироваться и группа Евгения Рукавицына".