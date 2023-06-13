13 июня, 13:58
Фигурное катание

Трусова и Кондратюк примут участие в сборе группы Соколовской в Ереване

Сбор пройдет с 14 по 29 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Фигуристы группы Светланы Соколовской, в том числе чемпион командного турнира Олимпиады в Пекине Марк Кондратюк и серебряный призер Игр Александра Трусова, проведут сбор в Ереване. Об этом ТАСС во вторник сообщила Соколовская.

Сбор пройдет с 14 по 29 июня.

"Завтра утром вылетаем всей нашей группой - Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Федоров, Николай Колесников, Лиза Куликова и Михаил Тихонов - на сбор в Ереване, - рассказала Соколовская. - Он продлится до 29 июня. Там же будет тренироваться и группа Евгения Рукавицына". 

Теги:
Фигурное катаниеТрусова, Александра Вячеславовна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация