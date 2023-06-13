Хоккеист Яшкин рассказал, что не получал предложений от "Динамо" и "Авангарда"

Чешский форвард подписал контракт с "Ак Барсом" 7 июня

ТАСС, 13 июня. Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрий Яшкин не получал контрактных предложений от московского "Динамо" и омского "Авангарда". Об этом хоккеист рассказал "Спорт-Экспрессу" во вторник.

Яшкин играл за московское "Динамо" с 2019 по 2021 год. В составе бело-голубых он стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20 и лучшим снайпером регулярного чемпионата в сезоне-2020/21. Хоккеист родился в Омске, в настоящее время в городе проживает его бабушка.

"Лучше спросить у агента [был ли вариант вернуться в "Динамо"]. На меня никто не выходил. Скорее всего, у них своя политика построения команды. Хотя о "Динамо" у меня остались теплые воспоминания, хорошие отношения со многими людьми, все-таки я провел там два отличных года", - сказал Яшкин.

"Был ли реален переход в "Авангард"? Такой же дам ответ - никто на меня не выходил с предложением. Сейчас я буду играть в Казани и стану навещать бабушку чаще, чем раз в год. Но вообще-то мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части страны, чем летать и жить так далеко", - добавил он.

Яшкин подписал контракт с "Ак Барсом" 7 июня. Сезон-2022/23 нападающий провел в составе петербургского СКА. В регулярном чемпионате он провел за клуб 67 матчей и набрал 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В плей-офф он сыграл 14 матчей и набрал 7 (5+2) очков.