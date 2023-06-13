В FIVB заявили, что наследие Зайцева продолжит вдохновлять волейболистов и болельщиков

Олимпийский чемпион умер 12 июня на 71-м году жизни

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Выступления олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслава Зайцева очаровывали его коллег и болельщиков по всему миру, его наследие продолжит вдохновлять огромное число игроков и любителей этого вида спорта. Об этом ТАСС во вторник заявили в пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB).

Зайцев умер 12 июня на 71-м году жизни.

"Его потерю почувствуют очень многие в глобальной волейбольной семье, а его наследие будет продолжать вдохновлять бесчисленное количество волейболистов и болельщиков, которые были очарованы его волшебными выступлениями на площадке, - говорится в сообщении FIVB. - В это траурное время мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Вячеслава Зайцева".

В составе сборной СССР Зайцев также становился серебряным призером Олимпийских игр 1976 и 1988 годов. Он дважды выигрывал чемпионат (1978, 1982) и дважды - Кубок мира (1977, 1981), стал семикратным чемпионом Европы (1971, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985).