Хоккеист Яшкин заявил, что надеется сыграть за сборную Чехии на домашнем чемпионате мира

Федерация хоккея Чехии запретила выступать за сборную игрокам клубов КХЛ

ТАСС, 13 июня. Нападающий казанского "Ак Барса" и сборной Чехии Дмитрий Яшкин сохраняет надежду выступить в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира по хоккею в 2024 году. Об этом Яшкин заявил "Спорт-Экспрессу" во вторник.

Федерация хоккея Чехии запретила выступать за сборную игрокам клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

"В следующем году чемпионат мира будет в Праге. Многим хочется сыграть дома. Последний турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Мне очень обидно, что так все сложилось и не получилось сыграть. Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии. К сожалению, этот вопрос находится не в моих руках", - сказал Яшкин.

Яшкин подписал контракт с "Ак Барсом" 7 июня. Сезон-2022/23 нападающий провел в составе петербургского СКА. В регулярном чемпионате он провел за клуб 67 матчей и набрал 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В плей-офф он сыграл 14 матчей и набрал 7 (5+2) очков.

Чемпионат мира 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.