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Сборные по хоккею

Хоккеист Яшкин заявил, что надеется сыграть за сборную Чехии на домашнем чемпионате мира

Федерация хоккея Чехии запретила выступать за сборную игрокам клубов КХЛ

ТАСС, 13 июня. Нападающий казанского "Ак Барса" и сборной Чехии Дмитрий Яшкин сохраняет надежду выступить в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира по хоккею в 2024 году. Об этом Яшкин заявил "Спорт-Экспрессу" во вторник.

Федерация хоккея Чехии запретила выступать за сборную игрокам клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

"В следующем году чемпионат мира будет в Праге. Многим хочется сыграть дома. Последний турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Мне очень обидно, что так все сложилось и не получилось сыграть. Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии. К сожалению, этот вопрос находится не в моих руках", - сказал Яшкин.

Яшкин подписал контракт с "Ак Барсом" 7 июня. Сезон-2022/23 нападающий провел в составе петербургского СКА. В регулярном чемпионате он провел за клуб 67 матчей и набрал 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В плей-офф он сыграл 14 матчей и набрал 7 (5+2) очков.

Чемпионат мира 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. 

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