Завершившего карьеру биатлониста Шопина отстранили за нарушение антидопинговых правил

Бывший спортсмен сборной России был признан виновным в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Двукратный победитель Универсиады 2015 года биатлонист Юрий Шопин, в сентябре 2022 года завершивший карьеру, дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Шопин был признан виновным в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении. СБР применил к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на два года, начиная с 7 июня 2023 года.

Шопину 30 лет, Россию на международных соревнованиях он представлял с сезона-2013/14, последний раз за национальную команду он выступил в феврале 2019 года на этапе Кубка мира в США. Осенью 2020 года Шопин был дисквалифицирован на один год за нарушение спортивной дисциплины.