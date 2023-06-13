Российские баскетболистки разгромили сборную Белоруссии на международном турнире в Москве

Встреча завершилась со счетом 104:50

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу со счетом 104:50 победила команду Белоруссии в матче международного турнира "Кубок Пари - 2023". Игра прошла во вторник в Москве.

В турнире также принимает участие юниорская сборная России (игроки до 21 года). 14 июня она проведет матч против команды Белоруссии. 15 июня сборные России и Белоруссии проведут между собой еще одну игру. В первой встрече турнира взрослая команда России 12 июня обыграла юниорок (94:46).

Игры турнира проходят на арене "Баскет-Холл". Вход для зрителей бесплатный.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 18 мая 2022 года исполнительный комитет FIBA подтвердил решение от 1 марта и также отстранил белорусские сборные и клубы от соревнований под эгидой организации.