Кириленко прокомментировал победу российских баскетболисток над сборной Белоруссии

Глава Российской федерации баскетбола отметил, что в матче международного турнира "Кубок Пари - 2023" встречались команды разного уровня

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Уровень российских баскетболисток в матче международного турнира "Кубок Пари - 2023" был значительно выше, чем у соперниц из Белоруссии. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

13 июня женская сборная России по баскетболу победила белорусок со счетом 104:50.

"Сложно подводить итоги матча, потому что сегодня у команд был очень разный уровень. Хочется поблагодарить сборные Белоруссии, мужскую и женскую, за то, что они помогают нам и себе. Если в мужском баскетболе уровень примерно одинаков, то у женщин наша команда пока сильнее, тем более что у белорусок отсутствуют некоторые лидеры. Они выставили совсем молодой состав на сегодняшнюю игру", - сказал Кириленко.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 18 мая 2022 года исполнительный комитет FIBA подтвердил решение от 1 марта и также отстранил белорусские сборные и клубы от соревнований под эгидой организации.