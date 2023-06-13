Питер Лавиолетт стал главным тренером клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

Американец покинул должность главного тренера "Вашингтона" в апреле

ТАСС, 13 июня. Американец Питер Лавиолетт назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба.

Срок контракта не разглашается.

"Рейнджерс" заняли в сезоне-2022/23 третье место в Столичном дивизионе по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф проиграли "Нью-Джерси" со счетом в серии 3-4. После этого клуб расторг контракт с главным тренером Жераром Галланом. Лавиолетт с 2020 года был главным тренером "Вашингтона". По итогам завершившегося регулярного чемпионата команда не попала в плей-офф, и контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Лавиолетту 58 лет. В НХЛ, помимо "Вашингтона", он тренировал "Нью-Йорк Айлендерс", "Нэшвилл", "Филадельфию" и "Каролину", которую в 2006 году привел к победе в Кубке Стэнли. В качестве игрока Лавиолетт выступал за "Рейнджерс" в сезоне-1988/89.

За "Рейнджерс" выступают российский нападающий Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестеркин.