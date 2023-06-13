Тренер российских баскетболисток назвал качественной игру команды в матче с белорусками

Женская сборная России по баскетболу победила белорусок со счетом 104:50

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Женская сборная России по баскетболу во вторник показала быструю и качественную игру в матче международного турнира "Кубок Пари - 2023" против команды Белоруссии. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Александр Ковалев.

13 июня женская сборная России по баскетболу победила белорусок со счетом 104:50.

"Все, кто пришел на сегодняшний матч, увидели быструю, качественную игру, поэтому мы и набрали больше 100 очков. Конечно, тренер не может быть на 100% доволен, но сегодня я доволен своей командой. Тем не менее я считаю, что нашей команде еще есть над чем работать, к чему стремиться. Сегодня сборная Белоруссии выставила не самый сильный свой состав, они отрабатывают свои комбинации и защиту", - сказал Ковалев.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 18 мая 2022 года исполнительный комитет FIBA подтвердил решение от 1 марта и также отстранил белорусские сборные и клубы от соревнований под эгидой организации.