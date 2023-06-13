Путин наградил призера чемпионата Европы Стародубцеву медалью "За спасение погибавших"

ТАСС, 13 июня. Президент России Владимир Путин наградил серебряного призера чемпионата Европы по вольной борьбе 2009 года Алену Стародубцеву медалью "За спасение погибавших". Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Стародубцеву Алену", - говорится в тексте указа.
"7-й канал Красноярск" сообщил, что в августе 2022 года Стародубцева реанимировала едва не утонувшего мужчину с помощью непрямого массажа сердца.
Стародубцевой 38 лет. В составе сборной России она по два раза становилась победительницей Кубка европейских наций (2014, 2015) и серебряным призером Кубка мира (2014, 2015).