Тренер "Ариса" считает, что в кипрской команде футболист Кокорин вернулся на свой уровень

По мнению Алексея Шпилевского, российский нападающий может прогрессировать в "Арисе"

ТАСС, 13 июня. Российскому нападающему Александру Кокорину создали в кипрском футбольном клубе "Арис" комфортные условия, игрок вернулся на свой высокий уровень по физике и тактике. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский.

По итогам сезона-2022/23 "Арис" впервые стал чемпионом Кипра, до этого команда ни разу не завоевывала медали национального первенства. Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра и был признан лучшим игроком национального чемпионата по итогам сезона.

"Саша - огромный мастер, талант. Нельзя забывать, что мы как тренерский штаб провели большую работу. Саша попал в команду, где он вернулся на свой топ-уровень по физике и тактике, - сказал Шпилевский. - Его мастерство блистает, когда он чувствует себя одним из важнейших футболистов в функционирующем коллективе. При всем уважении, не знаю, смогут ли другие специалисты и команды предоставить ему то, что он почувствовал у нас".

"Уверен, что ему было бы у нас максимально комфортно, он бы и дальше прогрессировал. Хотя ему и не 19 лет", - добавил специалист.

Кокорину 32 года, в 2022 году он перешел в "Арис" из итальянской "Фиорентины" на правах аренды. В завершившемся сезоне нападающий провел за кипрскую команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.