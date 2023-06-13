Шесть российских спортсменов выступят на чемпионате Европы по фехтованию

В состав вошли Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова, Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Шесть российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по фехтованию 2023 года в нейтральном статусе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

В шпаге выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, в сабле - Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова. В рапире российских представителей не будет.

Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Командные турниры чемпионата Европы с начислением олимпийских квалификационных очков состоятся с 28 по 30 июня в польском Кракове в рамках Европейских игр.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования (FIE) последовала рекомендации, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".