Хоккеисты "Вегаса" впервые выиграли Кубок Стэнли

В финале "Вегас" в пяти матчах обыграл "Флориду"

ТАСС, 14 июня. "Вегас" со счетом 9:3 дома обыграл "Флориду" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли. Встреча прошла в ночь на среду.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Марк Стоун (12-я минута, в меньшинстве; 38; 55, в пустые ворота), Николас Хейг (14), Алек Мартинес (31), Райлли Смит (33), Майкл Амадио (40), Иван Барбашев (49), Николас Руа (59). У проигравших отличились Аарон Экблад (23), Сэм Рейнхарт (49), Сэм Беннетт (52). Стоун стал первым игроком с 1996 года, который смог оформить хет-трик в матче финальной серии Кубка Стэнли. Тогда три шайбы в ворота "Флориды" во второй игре решающего противостояния забросил швед Петер Форсберг, выступавший за "Колорадо". При этом Стоун стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, который оформил хет-трик в матче финальной серии с голом в меньшинстве. Ранее это удавалось канадцам Дону Метцу (1942) и Горди Хоу (1955), а также британцу Кену Ходжу (1972).

Хоккеисты "Вегаса" выиграли серию со счетом 4-1. Они ранее одержали победы в первом (5:2), втором (7:2) и четвертом (3:2) матчах противостояния. "Флорида" выиграла третью встречу со счетом 3:2 в овертайме. "Вегас" был основан в 2017 году, в сезоне-2017/18 команда играла в финале Кубка Стэнли, где уступила "Вашингтону" со счетом 1-4. За "Вегас" выступает российский нападающий Барбашев, который в 2019 году выиграл трофей с "Сент-Луисом". 27-летний нападающий был обменян в "Вегас" в феврале 2023 года. В плей-офф он набрал 18 очков (7 заброшенных шайб + 11 результативных передач) в 22 матчах.

Российский хоккеист выиграл Кубок Стэнли в восьмом сезоне подряд. Последней командой, выигравший титул без россиян в составе, был "Чикаго" в 2015 году.

​​​​Ворота "Флориды" во всех играх финальной серии защищал россиянин Сергей Бобровский. В пятой встрече он отразил 22 броска из 30. Свою первую игру в плей-офф НХЛ провел российский нападающий "Флориды" Григорий Денисенко. Пятый матч финальной серии из-за перелома грудины пропустил лучший бомбардир "Флориды" нынешнего розыгрыша плей-офф Мэттью Ткачук.

"Вегас" повторил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в одном матче финальной серии. Ранее девять голов забивали хоккеисты "Детройта" во второй игре финала против "Торонто" в 1936 году (9:4) и игроки "Торонто" в пятой встрече решающего противостояния против "Детройта" в 1942 году (9:3). "Вегас" и "Флорида" провели третий по результативности матч финальной серии в истории плей-офф НХЛ. Больше забрасывали только "Детройт" и "Торонто" в 1936 году, а также "Чикаго" и "Монреаль" (8:7) в пятой игре финальной серии 1973 года.

Путь "Вегаса" и "Флориды" к финалу

"Вегас" по итогам регулярного чемпионата занял первое место в таблице Западной конференции, набрав 111 очков в 82 играх. "Флорида" стала восьмой в Восточной конференции с 92 очками. В первом раунде "Вегас" обыграл "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2), а в финале конференции - "Даллас" (4-2). "Флорида" в первом раунде выиграла у победителя регулярного чемпионата "Бостона" (4-3), во втором раунде переиграла "Торонто" (4-1), в финале конференции - "Каролину" (4-0).

"Флорида" выступает в НХЛ с 1993 года. Ранее команда играла в финале Кубка Стэнли в 1996 году, тогда она проиграла "Колорадо" (0-4). "Вегас" стал 21-м клубом, выигравшим Кубок Стэнли. В прошлом сезоне трофей завоевал "Колорадо", в финале обыгравший "Тампу" со счетом в серии 4-2.

Главным тренером "Вегаса" является 58-летний канадец Брюс Кэссиди. В НХЛ он ранее возглавлял "Вашингтон" (2002-2004), а с 2016 по 2022 год был наставником "Бостона". В 2019 году команда в финале Кубка Стэнли проиграла "Сент-Луису" (3-4).