Российский хоккеист Барбашев во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли

В 2019 году россиянин выиграл трофей с "Сент-Луисом", в 2023 - с "Вегасом"

ТАСС, 14 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Иван Барбашев во второй раз выиграл Кубок Стэнли. "Вегас" в ночь на среду по московскому времени со счетом 9:3 обыграл "Флориду" в пятом матче финальной серии плей-офф и завоевал трофей.

Хоккеисты "Вегаса" выиграли серию со счетом 4-1. Они также одержали победы в первом (5:2), втором (7:2) и четвертом (3:2) матчах противостояния. "Флорида" выиграла третью встречу со счетом 3:2 в овертайме.

В 22 играх завершившегося плей-офф Барбашев набрал 18 очков (7 заброшенных шайб + 11 результативных передач). В 2019 году российский нападающий выиграл Кубок Стэнли в составе "Сент-Луиса". Барбашев был выбран "Сент-Луисом" на драфте 2014 года под общим 33-м номером. По ходу завершившегося сезона 27-летний россиянин был обменян в "Вегас".

Российский хоккеист выиграл Кубок Стэнли в восьмом сезоне подряд. Последней командой, выигравший титул без россиян в составе, был "Чикаго" в 2015 году. Среди россиян в качестве игроков дважды Кубок Стэнли также выигрывали Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов (оба - 1997, 1998), Сергей Зубов (1994, 1999), Сергей Немчинов (1994, 2000), Олег Твердовский (2003, 2006), Павел Дацюк (2002, 2008), Вячеслав Войнов (2012, 2014), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев (все - 2020, 2021).

Трижды победителями плей-офф в качестве хоккеистов становились Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба - 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003), Евгений Малкин (2009, 2016, 2017). По разу трофей выигрывали Александр Карповцев, Алексей Ковалев (оба - 1994), Валерий Зелепукин (1995), Алексей Гусаров, Валерий Каменский (оба - 1996), Владимир Константинов (1997), Дмитрий Миронов (1998), Владимир Малахов, Александр Могильный (оба - 2000), Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин (оба - 2004), Антон Бабчук (2006), Илья Брызгалов (2007), Сергей Гончар (2009), Андрей Локтионов (2012), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все - 2018), Владимир Тарасенко (2019), Александр Волков (2020), Валерий Ничушкин (2022).