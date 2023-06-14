Нападающий "Вегаса" Маршессо стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ

В среду "Вегас" впервые выиграл Кубок Стэнли

ТАСС, 14 июня. Канадский нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо в среду стал обладателем "Конн Смайт трофи" - приза самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вегас" в среду со счетом 9:3 дома обыграл "Флориду" в пятом матче финальной серии плей-офф и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

Маршессо стал лучшим снайпером нынешнего розыгрыша плей-офф, забросив 13 шайб. Также на его счету 12 результативных передач. По количеству очков он уступил только одноклубнику Джеку Айкелу, который записал на свой счет 26 оков (6 шайб + 20 передач). Также 13 голов забил немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, команда которого во втором раунде Кубка Стэнли уступила "Вегасу" (2-4).

Маршессо 32 года, он не выбирался на драфте НХЛ. Его первым клубом в лиге стал "Коламбус", с которым игрок подписал контракт в 2013 году. Также в НХЛ канадец выступал за "Тампу" и "Флориду". Цвета "Вегаса" форвард защищает с дебютного сезона клуба в НХЛ (2017/18).

"Конн Смайт трофи" вручается с 1965 года. Рекордсменом по количеству полученных наград является канадский вратарь Патрик Руа (1986, 1993, 2001). Среди россиян приз получали Евгений Малкин (2009), Александр Овечкин (2018) и Андрей Василевский (2021). Ранее обладателями "Конн Смайт трофи" 12 раз становились защитники, 28 раз приз получали нападающие, 17 раз - вратари.