Вратарь Бобровский назвал огромным шагом для "Флориды" выход в финал плей-офф НХЛ

В среду "Флорида" уступила "Вегасу" в финале Кубка Стэнли

ТАСС, 14 июня. Выход в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является для "Флориды" огромным шагом. Такое мнение высказал вратарь команды Сергей Бобровский, комментарий которого в среду приводит журналист Джеймсон Олив на своей странице в Twitter.

В ночь на среду "Флорида" на выезде проиграла "Вегасу" со счетом 3:9 в пятом матче финала Кубка Стэнли и потерпела поражение в серии до четырех побед (1-4).

"Это огромный шаг. Не только из-за того, что мы узнали за эти два месяца, но и потому, что мы стали настолько близки друг другу. Мы выигрывали вместе, проигрывали вместе. Я горжусь тем, что ребята боролись до конца", - сказал Бобровский.

"Флорида" во второй раз в своей истории вышла в финал Кубка Стэнли. В 1996 году команда в решающем противостоянии соревнований уступила "Колорадо" (0-4). По итогам регулярного чемпионата "Флорида" заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. По ходу плей-офф команда обыграла победителя регулярки "Бостон" (4-3), "Торонто" (4-1) и "Каролину" (4-0).