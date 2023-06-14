Нападающий "Вегаса" Барбашев сравнил завоевание второго Кубка Стэнли со сказкой

В среду "Вегас" дома со счетом 9:3 обыграл "Флориду" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли и стал обладателем трофея

ТАСС, 14 июня. Российский нападающий Иван Барбашев назвал переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" по ходу сезона и последующую победу команды в Кубке Стэнли сказкой. Комментарий Барбашева в среду приводит пресс-служба НХЛ.

"Невероятная атмосфера, весь плей-офф болельщики подталкивали нас. Нам повезло выиграть дома, перед нашими фанатами, это потрясающе. Наш второй период сегодня - лучшее, что я видел, мы напирали смена за сменой", - сказал Барбашев.

"Вегас" в среду дома со счетом 9:3 победил "Флориду" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в истории стал победителем Кубка Стэнли. Барбашев отметился заброшенной шайбой. Команда выиграла решающее противостояние до четырех побед со счетом 4-1.

Барбашев во второй раз в своей карьере стал победителем Кубка Стэнли. Ранее он побеждал в составе "Сент-Луиса" в 2019 году. "Однажды ты достигаешь этого, а потом не знаешь, когда снова представиться такая возможность. Мне повезло перейти в "Вегас" по ходу сезона, для меня это что-то вроде сказки", - добавил российский нападающий.

В 22 играх завершившегося плей-офф Барбашев набрал 18 очков (7 заброшенных шайб + 11 результативных передач). Россиянин был выбран "Сент-Луисом" на драфте 2014 года под общим 33-м номером. По ходу завершившегося сезона 27-летний форвард был обменян в "Вегас".