Кириленко назвал Моню легендой российского баскетбола

Баскетболист завершил спортивную карьеру в возрасте 40 лет

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Чемпион Европы 2007 года и бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Сергей Моня является одним из самых узнаваемых игроков страны и легендой российского баскетбола. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Российской федерации баскетбола, бывший партнер Мони по национальной команде Андрей Кириленко.

"Хочу поздравить Сергея Моню с тем, что он наконец-то перестал играть в баскетбол, мы все с удовольствием смотрели его игры. Нам было стыдно, что мы закончили играть лет 8-10 назад, а он все еще в строю. Конечно, он огромная легенда нашего российского баскетбола, один из самых узнаваемых игроков нашей страны. Он принес огромное количество позитивных моментов мне лично как партнер по команде", - сказал Кириленко.

"От других игроков его отличает характер, не зря он получил прозвище "Капитан Россия". Действительно, очень преданный и верный баскетболу игрок, человек, на которого можно было положиться в любой ситуации. И, конечно, его трехочковый бросок на последних секундах, много раз мы видели, как он им приносил своим командам победу", - добавил собеседник агентства.

13 июня пресс-служба петербургского "Зенита", за который Моня провел прошедший сезон, объявила, что баскетболист завершил карьеру.

Моне 40 лет. На протяжении карьеры баскетболист также защищал цвета саратовского "Автодора", подмосковных "Химок", московских ЦСКА и "Динамо". В Национальной баскетбольной ассоциации он играл за "Портленд" и "Сакраменто". В составе "Химок" Моня стал обладателем Кубка Европы (сезоны-2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе "Динамо" (2007/08). В составе сборной России он стал чемпионом Европы (2007), бронзовым призером континентального первенства (2011) и Олимпиады (2012).