Петросян и Мозалев чаще других фигуристов проверялись РУСАДА на допинг в 2023 году

Спортсмены с начала года проходили тестирование трижды

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Аделия Петросян и Андрей Мозалев являются самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2023 году. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС со среды, эти спортсмены трижды за последние пять месяцев проверялись на допинг.

16-летняя Петросян является победителем финала Кубка России - 2022/23, после аннулирования результатов Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года Петросян переместилась с четвертого места на третье и стала бронзовым призером соревнований. 20-летний Мозалев, выступающий в мужском одиночном катании, также является обладателем бронзовой медали чемпионата России - 2022.

По два раза РУСАДА проверило в 2023 году на допинг Софью Акатьеву, Дмитрия Алиева, Алину Горбачеву, Макара Игнатова, Михаила Коляду, Глеба Лутфуллина, Дэвида Нарижного, Дарью Павлюченко, Александра Самарина, Елизавету Туктамышеву, Дарью Усачеву и Дениса Ходыкина.

Всего Российское антидопинговое агентство за первые пять месяцев года протестировало 52 фигуристов.

Самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (6 раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (5).