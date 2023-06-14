В футбольном клубе "Оренбург" сообщили о переговорах с "Динамо" по главному тренеру Личке

Спортивный директор клуба отметил, что тренер пока не прощался с игроками

ТАСС, 14 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" ведет переговоры с "Оренбургом" о возможном переходе главного тренера чеха Марцела Лички в столичную команду. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Пока никто никого не выкупал, "Динамо" интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдет в другой клуб, то будем думать, что делать, пока все в штатном режиме. Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны "Динамо" и "Оренбурга", мы что-то ищем, пока это все разговоры, неизвестно, как все будет на самом деле. Может быть, сегодня или завтра "Динамо" объявит о назначении Лички, а может быть, никогда не объявит. Личка пока ни с кем в клубе не попрощался", - сказал Андреев.

Личке 45 лет, он возглавляет "Оренбург" с 2020 года. Под руководством чешского специалиста по итогам сезона-2021/22 команда вышла в Мир - Российскую премьер-лигу, а в прошедшем сезоне заняла 7-е место в чемпионате России. Ранее Личка работал главным тренером в чешской команде "Хмел" и брестском "Динамо", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Белорусии в 2019 году.