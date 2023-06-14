РФС на ПМЭФ представил официальный мяч для матчей сборной России

Ранее компания Jögel представила баскетбольный мяч, который будет использоваться на матчах Единой лиги ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Мяч от российской компании Jögel в среду был представлен на стенде Российского футбольного союза (РФС) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказали ТАСС в РФС, мячом будут играть все сборные России с нового сезона. Ранее компания Jögel представила баскетбольный мяч, который будет использоваться на матчах Единой лиги ВТБ.

Стенды Российского футбольного союза, Минспорта России и Федерации бокса на ПМЭФ © Андрей Карташов/ ТАСС

7 января президент РФС Александр Дюков сообщил ТАСС об отказе от использования экипировки Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.