Мутко заявил, что чемпионат мира 2018 года в России восхитил весь мир

Пять лет назад состоялся матч - открытие чемпионата мира по футболу 2018 года в России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России восхитил весь мир и позволил россиянам взглянуть на себя с новой стороны, ощутив свои самые сильные стороны. Об этом ТАСС в среду заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, ранее занимавший пост президента Российского футбольного союза и входивший в исполком Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира по футболу - 2018 стартовал пять лет назад матчем между сборными России и Саудовской Аравии, в котором россияне одержали победу со счетом 5:0.

"Этот чемпионат мира позволил нам взглянуть на себя со стороны, ощутить наши самые сильные стороны, осознать широту нашей души, еще больше научиться ценить наши традиции. И это восхитило и нас, и весь мир, который стал тому свидетелем, открыл для себя Россию заново с самой лучшей стороны, - рассказал Мутко. - Да, конкуренты не очень разделяли нашу радость от победы в гонке за право провести чемпионат мира. А мы просто поймали тенденцию, которая была нужна миру и ФИФА".

"Когда [Йозеф] Блаттер (президент ФИФА с 1998 по 2015 год - прим. ТАСС) повел футбол в ЮАР, все кричали - куда? А ведь провели чемпионат неплохо. Футбол и спорт в целом всегда объединял. Я надеюсь, спорт снова станет для всех нас мостом к взаимопониманию", - сказал Мутко.

На вопрос ТАСС о возможности России еще раз поучаствовать в конкурсе за право проведения чемпионата мира, Мутко сказал: "Конечно, хотелось бы, почему бы и нет? Но давайте смотреть на вещи реально. Ситуация в спорте сейчас непростая, но мир - это большая семья, надо жить и пытаться слышать и понимать друг друга".

Наследие в действии

Мутко отметил, что наследие чемпионата мира сегодня можно увидеть и в улучшенной инфраструктуре городов России, и в количестве занимающихся футболом. "Мы проводили этот чемпионат не только для того, чтобы привлекать детей и молодежь к занятиям спорту. Наследие чемпионата мира, безусловно, и в материальной базе, которая осталась, - подчеркнул Мутко. - Возьмите любой регион - появились десятки футбольных школ, большое количество тренировочных баз, которые чемпионат оставил будущим поколениям".

"Посмотрите по всей стране, все увидите своими глазами. Те же 11 новых современных аэропортов, гостиницы, городские общественные пространства. Например, в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре. Ясно, что в сегодняшнем моменте этот вопрос выглядит не так, как нам хотелось бы. Но у нас побывало 2,5 миллиона туристов, уехали они от нас в восторге", - считает Мутко.

Чемпионат мира проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года, ФИФА признала турнир лучшим в истории. Победительницей мирового первенства стала сборная Франции. Команда России впервые в истории вышла в плей-офф и сумела дойти до 1/4 финала.