Евсеев продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба "Факел"

В клубе отметили, что довольны результатами работы тренера

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вадим Евсеев останется главным тренером воронежского футбольного клуба "Факел" в следующем сезоне. Об этом ТАСС в среду сообщил спортивный директор "Факела" Кирилл Котов.

"Конечно, он остается, у него действующий контракт, - сказал Котов. - Мы довольны его работой и результатами".

Евсеев возглавил "Факел" 1 мая. Под его руководством команда сумела сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России, победив в стыковых матчах красноярский "Енисей" (1:0, 2:0).

Евсееву 47 лет, ранее он работал в ивановском "Текстильщике", пермском "Амкаре", "СКА-Хабаровске" и "Уфе". В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, четыре раза побеждал в кубке страны, дважды - в суперкубке.